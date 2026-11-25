Движение ограничили на участке автодороги Уфа — Инзер — Белорецк с 67 по 204 км в Архангельском и Белорецком районах. Также перекрыт участок трассы Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск с 229 по 275 км в Белорецком и Абзелиловском районах, участок трассы Белорецк – Учалы – Миасс с 1 по 159 км в Белорецком и Учалинском районах.

Предварительно, ограничения будут действовать до 8 часов утра 26 ноября.

Ранее сообщалось, что в Башкирии для грузовиков на месяц закрыли два участка автодорог.