Ребёнку с диабетом бывает трудно вовремя заметить снижение сахара или объяснить, что он чувствует. Когда он в школе, детском саду или ночует у родственников, родители не всегда могут быть рядом. Детский эндокринолог Республиканской детской клинической больницы в Уфе Рушана Башарова объяснила, как в таких случаях помогает непрерывный мониторинг глюкозы (НМГ).

Обычный глюкометр показывает уровень сахара в момент измерения. Датчик НМГ отслеживает его в течение суток: показатели поступают в приложение, где можно проследить, как меняется уровень сахара. Если уровень глюкозы выходит за заданные пределы, система может отправить уведомление. Это позволяет вовремя обратить внимание на снижение или повышение сахара.

По словам Башаровой, детям особенно трудно ориентироваться только на собственные ощущения: малыши не всегда могут объяснить, что с ними происходит, а подростки порой недооценивают изменения самочувствия. Поэтому за показателями продолжают следить родители. Современные системы позволяют передавать данные с телефона ребёнка на устройства родителей или других близких. Они видят изменения показателей, даже находясь на работе.

«Данные с монитора пациента могут передаваться на другие телефоны», — объясняет Башарова. По словам врача, если сахар выходит за установленные пределы, родственники могут вовремя заметить это и помочь ребёнку действовать по рекомендациям эндокринолога. Такая возможность полезна и во время занятий спортом, и ночью, когда снижение сахара можно пропустить.

В республике системы НМГ бесплатно предоставляют детям до 18 лет с сахарным диабетом первого типа. Приборы назначают по медицинским показаниям, по решению врачебной комиссии. Как ранее писал Башинформ со ссылкой на данные регионального Минздрава, сегодня в Центре детской эндокринологии РДКБ наблюдаются более 1800 детей с сахарным диабетом.

По информации холдинга «Ростех», до конца 2026 года в регионы России поступит более 1,1 млн отечественных систем мониторинга глюкозы. В их числе — российская система Lumiflex LinX, производство которой налажено в Зеленограде. Как стало известно, для бесплатного обеспечения детей в Башкирии также закупают эти отечественные системы. Разработка велась для федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», и модель включена в реестр отечественной продукции Минпромторга.

Важно понимать, что постоянный мониторинг не отменяет глюкометр. «Золотым стандартом у нас остаётся измерение сахара в крови глюкометром», — отмечает Башарова. Сенсор измеряет глюкозу в межклеточной жидкости, поэтому при резких изменениях сахара или когда данные датчика расходятся с самочувствием, нужен контрольный замер глюкометром.

Сенсоры рассчитаны на ограниченный срок работы, после чего их нужно менять. Порядок получения следующего датчика и случаи, когда необходим контроль глюкометром, родители могут обсудить с лечащим эндокринологом. По информации производителей, настроить приложение и доступ родственников к показателям поможет инструкция к устройству, а при возникновении трудностей — техническая поддержка производителя.