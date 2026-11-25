Об этом в интервью URA.RU сообщил эксперт по перепланировкам, юрист Лев Лев. По его информации, с точки зрения закона замена ванны на душевую кабину (и наоборот) не является перепланировкой — это переустройство. Владельцу жилья необходимо получить согласование в администрации муниципалитета. Аналогичные требования действуют при установке дополнительных санузлов и сантехники.
Как отметил спикер, сначала собственнику нужно заказать проект в организации, состоящей в саморегулируемой организации (СРО). Затем документы подаются в уполномоченный орган (местную администрацию или Госжилинспекцию) лично или через Госуслуги. Только после получения разрешения можно приступать к демонтажу и монтажу, строго следуя проекту.
По завершении работ необходимо вызвать специалистов для получения акта о завершении переустройства. Финальный этап — заказ технического плана у кадастрового инженера и передача данных в Росреестр. Если не внести сведения в ЕГРН, проблемы возникнут при продаже квартиры.
Во многих муниципалитетах разрешено устанавливать только душевые кабины заводского производства с готовыми поддонами. Самодельные конструкции с заливными бетонными чашами создают чрезмерную нагрузку на перекрытия, что особенно опасно в старом жилфонде.
За незаконное переустройство предусмотрен штраф для физических лиц в размере 2–2,5 тыс. рублей. Кроме того, придется потратиться на узаконивание изменений. Если конструкция представляет угрозу жизни и здоровью людей, суд обяжет вернуть помещению исходный вид, а все судебные издержки лягут на плечи нарушителя.
Ранее Роспотребнадзор помог добиться бесплатного ремонта квартиры.
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