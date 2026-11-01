Роспотребнадзор помог добиться бесплатного ремонта квартиры

В квартире во время гарантийного срока в туалете вздулась и отвалилась от стен плитка. Застройщик признал, что это брак, но чинить бесплатно не хотел.

Тогда на защиту жителя встал Роспотребнадзор и подал иск в суд. Суд встал на сторону потребителя: застройщик обязан в течение месяца бесплатно всё исправить. Кроме того, жителю выплатят 10 тысяч рублей за моральный вред и ещё 500 рублей штрафа, рассказали в ведомстве.

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