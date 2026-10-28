Эксперт назвала бытовые мелочи, которые портят даже самый красивый ремонт

Об этом рассказала эксперт по недвижимости Александра Дорохина в интервью URA.RU. По словам специалиста, часто владельцы жилья забывают о хранении крупных бытовых вещей: гладильной доски, сушилки для белья или стремянки. Решением могут стать антресоли, вертикальные шкафы, ниши на балконе или арендованная кладовка в современных ЖК.
Также при ремонте не всегда продумывают хозяйственный шкаф для пылесоса, швабры и инструментов. Если грамотно распределить высоту полок, там поместятся и коробки с зимней обувью.
Отдельное внимание — розеткам. Их нехватка, как и избыток, неудобна. Эксперт советует заранее определить место для базы робота-пылесоса, а также предусмотреть розетки на балконе, в ванной и коридоре, если там планируется разместить сушильную машину или использовать фен.
Для комфорта Дорохина рекомендует продумать разные сценарии освещения: ночной свет, локальную подсветку кухни и санузла, а также подсветку в шкафах, которая ускоряет поиск вещей.
Кроме того, важно не забыть о микроклимате. Кондиционер, установленный в уже готовый ремонт, часто портит интерьер, а неправильное расположение приводит к тому, что поток воздуха дует на спящих. Не стоит отказываться и от приточной вентиляции в санузлах и на кухне.
Наконец, жилье должно меняться вместе с хозяевами. Молодым семьям нужно заранее предусмотреть место для велосипедов, самокатов и колясок, а владельцам животных — для спального места, туалета и зоны кормления питомца.
На кухне, которая обрастает новой техникой, эксперт советует проанализировать «слепые зоны» и использовать вертикальные поверхности, например, шкаф-пенал с высокими ячейками.
«Чтобы избежать всех этих ошибок, одного дизайн-проекта недостаточно, — подчеркивает Дорохина. — Исходите из сценария жизни: планируете ли вы готовить дома, нужна ли вам просторная зона для приема пищи, будете ли вы отдыхать на балконе или превратите его в место для хранения».
Напомним, в России ужесточат правила эксплуатации аттракционов.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.