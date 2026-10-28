Эксперт назвала бытовые мелочи, которые портят даже самый красивый ремонт

Об этом рассказала эксперт по недвижимости Александра Дорохина в интервью URA.RU. По словам специалиста, часто владельцы жилья забывают о хранении крупных бытовых вещей: гладильной доски, сушилки для белья или стремянки. Решением могут стать антресоли, вертикальные шкафы, ниши на балконе или арендованная кладовка в современных ЖК.

Также при ремонте не всегда продумывают хозяйственный шкаф для пылесоса, швабры и инструментов. Если грамотно распределить высоту полок, там поместятся и коробки с зимней обувью.

Отдельное внимание — розеткам. Их нехватка, как и избыток, неудобна. Эксперт советует заранее определить место для базы робота-пылесоса, а также предусмотреть розетки на балконе, в ванной и коридоре, если там планируется разместить сушильную машину или использовать фен.

Для комфорта Дорохина рекомендует продумать разные сценарии освещения: ночной свет, локальную подсветку кухни и санузла, а также подсветку в шкафах, которая ускоряет поиск вещей.

Кроме того, важно не забыть о микроклимате. Кондиционер, установленный в уже готовый ремонт, часто портит интерьер, а неправильное расположение приводит к тому, что поток воздуха дует на спящих. Не стоит отказываться и от приточной вентиляции в санузлах и на кухне.

Наконец, жилье должно меняться вместе с хозяевами. Молодым семьям нужно заранее предусмотреть место для велосипедов, самокатов и колясок, а владельцам животных — для спального места, туалета и зоны кормления питомца.

На кухне, которая обрастает новой техникой, эксперт советует проанализировать «слепые зоны» и использовать вертикальные поверхности, например, шкаф-пенал с высокими ячейками.

«Чтобы избежать всех этих ошибок, одного дизайн-проекта недостаточно, — подчеркивает Дорохина. — Исходите из сценария жизни: планируете ли вы готовить дома, нужна ли вам просторная зона для приема пищи, будете ли вы отдыхать на балконе или превратите его в место для хранения».