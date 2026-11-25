Пассажиры такси, столкнувшиеся с опозданием машины или ее неявкой, имеют право на денежную компенсацию по закону о защите прав потребителей. Об этом в интервью «Татар-информ» заявил юрист Александр Хаминский. По его словам, пробки или авария на дороге не освобождает перевозчика от ответственности перед клиентом.
Эксперт отмечает: вместо стандартного промокода от агрегатора пассажир может запросить реальную выплату или снижение стоимости поездки. Если из-за задержки такси человек опоздал на самолет, в театр или на собеседование, при доказанной причинно-следственной связи можно взыскать не только компенсацию за просрочку и моральный вред, но и прямой ущерб.
Для защиты своих прав юрист советует фиксировать все этапы заказа скриншотами: время подачи, данные авто и маршрут на карте. В случае опоздания на рейс необходимо взять в аэропорту справку о времени закрытия регистрации. Все эти документы, вместе с билетами, прикладываются к претензии перевозчику.
Если в течение 10 дней компания откажет в выплате или проигнорирует обращение, пассажир может обратиться в суд или подать жалобу в Роспотребнадзор. При небольших задержках (10-15 минут) клиент также вправе требовать соразмерного уменьшения цены услуги. Чтобы получить деньги, а не купон на скидку, конкретную сумму требования необходимо указать в заявлении сразу.
Напомним, жители Башкирии могут проверить легальность такси через чат-бот в «Максе».
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