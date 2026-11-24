Сервис по проверке автомобилей такси запустили в минтрансе России. С помощью чат-бота в мессенджере «Макс» можно узнать, есть ли машина в региональном реестре легковых такси, ее марку, модель, регион и статус записи.
Как пояснили в региональном минтрансе, для проверки достаточно сфотографировать государственный номер машины и отправить снимок в чат-бот. Ответ поступит в течение 10 секунд. Сервис связан с федеральной государственной информационной системой «Такси». Сегодня в ней зарегистрировано почти 1,56 млн автомобилей.
Ранее в Башкирии приняли закон о запрете таксистов-зазывал.
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