Сервис по проверке автомобилей такси запустили в минтрансе России. С помощью чат-бота в мессенджере «Макс» можно узнать, есть ли машина в региональном реестре легковых такси, ее марку, модель, регион и статус записи.

Как пояснили в региональном минтрансе, для проверки достаточно сфотографировать государственный номер машины и отправить снимок в чат-бот. Ответ поступит в течение 10 секунд. Сервис связан с федеральной государственной информационной системой «Такси». Сегодня в ней зарегистрировано почти 1,56 млн автомобилей.

Ранее в Башкирии приняли закон о запрете таксистов-зазывал.