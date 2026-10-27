В Башкирии принят закон о запрете таксистов-зазывал

Депутаты Госсобрания Башкирии приняли закон, который запрещает незаконно предлагать услуги такси у аэропортов, вокзалов и станций.

Теперь пассажиры могут заказывать такси через мобильное приложение или на стойках заключивших соответствующие договоры легальных автоперевозчиков.

Власти определят размер штрафа для нарушителей – ориентиром может служить московская практика, где таксистов-зазывал штрафуют на 5 тысяч рублей. Проверять соблюдение правил и устраивать специальные проверки поручат сотрудникам министерства транспорта республики.

Ранее в России запретили продажу сигарет на остановках.