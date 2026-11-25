Директор центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников сообщил о трагическом инциденте в деревне Ушаково. По его словам, косуля зашла на территорию местного кладбища и при попытке выбраться застряла в заборе.
Животное вовремя не заметили, так как в эти дни на кладбище никто не приходил. Судя по ранам, животное билось в ловушке около двух суток. Семья, пришедшая навестить могилы родственников, увидела истощенное животное и позвонила в МЧС. По прибытии спасателей косуля была мертва уже около десяти минут.
Дмитрий Стрельников отметил, что такие случаи гибели животных на заборах кладбищ, детских садов, пионерлагерей и больниц встречаются очень часто.
«Что движет животными, которые бегут за помощью к людям либо на кладбище, я не знаю и, если честно, боюсь гадать. По какой-то неизвестной причине животные бегут либо на кладбище, либо мимо них», — признается директор центра.
Ранее в центр реабилитации диких животных попал сбившийся с пути розовый фламинго, сообщал «Башинформ».
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