Директор центра Дмитрий Стрельников рассказал «Башинформу», как тропическая птица оказалась в республике.

«Это „ребенок“, которому всего около полугода. Он еще не набрал пигмент, поэтому не имеет характерного розового цвета, который появляется только к 4–6 годам. Предположительно, птица сбилась со своего маршрута, причем очень сильно. — пояснил он. — Над Башкирией они не пролетают, они летят над Краснодарским краем».

Фламинго нашли истощенным и передали сначала на городскую ветеринарную станцию Кумертау, а затем — специалистам центра. Сейчас фламинго проходит обследование и реабилитацию.

«Рентген исключил переломы, однако у птицы выявлен ослабленный организм, проблемы с желудочно-кишечным трактом и паразитами. Главная сложность сейчас — не дать птице заскучать. Такие птицы в одиночку выживают плохо, только стайками», — отметил Дмитрий Стрельников.

Выпускать фламинго в дикую природу в Башкирии сейчас невозможно. После карантина судьбу птицы будет решать Росприроднадзор. Наиболее реалистичный вариант — транспортировка в Крым, где зимуют сородичи этого вида на соленых озерах. Однако в центре опасаются, что из-за проблем со здоровьем у молодого фламинго могут быть трудности с выживаемостью в стае.