В Уфе спасали утку, привязанную леской к доске

Птица плавала в водоеме с крючком в теле, привязанная леской к деревянной доске, из-за чего не могла двигаться и взлететь. Об этом сообщил директор центра Дмитрий Стрельников.
По его словам, обращения от местных жителей по поводу утки поступали неоднократно.
«До этого на место выезжали охотинспекторы и наши сотрудники. На месте выяснилось, что птица не нуждалась в помощи. Сегодня же с утра начали бить тревогу местные жители, которые видели, что птица в крови, привязана к доске леской и не может двигаться», — рассказал он.
Чтобы добраться до птицы, специалисты спустили на воду лодку.
«Как оказалось, птица прекрасно плавает, но не летает. После непродолжительных гонок за ней по водоему ее удалось поймать», — добавил Стрельников.
Ветеринарный осмотр показал, что утка ранена рыболовным крючком. Специалисты извлекли инородный предмет, обработали рану и оказали птице всю необходимую помощь. Решается вопрос о ее дальнейшем размещении в профильном реабилитационном учреждении до полного восстановления и возможности вернуться в дикую природу.
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