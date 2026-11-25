На оперативном совещании в мэрии заместитель главы администрации города Сергей Кожевников раскритиковал коммунальные службы за то, что медленно реагируют на информацию об открытых люках.

Он обратил внимание на то, что СУРСИС закрыл и отремонтировал люк на проспекте Салавата Юлаева только спустя сутки после поступления сигнала о том, что открыт люк. Вице-мэр потребовал устранять подобные инциденты оперативно.

«Сутки – это много. По инцидентам, где люки и колодцы, нужно реагировать мгновенно. Сигнал поступил, значит сразу нужно принять необходимые меры. Поставить знак, закрыть. Содержать сутки в таком состоянии недопустимо», – сказал Сергей Кожевников.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Уфе изменили правила создания парковок на улицах и в новых жилых комплексах.