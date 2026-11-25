Инспекторы природного парка «Мурадымовское ущелье» во время обследования территории наткнулись на муравейник высотой 1,5 метра — настоящий «небоскрёб» для насекомых. О неожиданной находке рассказали в пресс-служба природного парка.
В настоящее время сотрудники огородили его, чтобы ничто не потревожило обитателей. Параллельно инспекторы выложили зернофураж в местах концентрации копытных — так животным помогают пережить холодный сезон.
«Мы бережно относимся к каждому обитателю — от копытных до муравьёв», — говорят инспекторы.
Ранее Башинформ сообщил о том, что в природный парк «Мурадымовское ущелье» планируется завезти из Беларуси еще девять зубров.
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