Инспекторы природного парка «Мурадымовское ущелье» во время обследования территории наткнулись на муравейник высотой 1,5 метра — настоящий «небоскрёб» для насекомых. О неожиданной находке рассказали в пресс-служба природного парка.

В настоящее время сотрудники огородили его, чтобы ничто не потревожило обитателей. Параллельно инспекторы выложили зернофураж в местах концентрации копытных — так животным помогают пережить холодный сезон.

«Мы бережно относимся к каждому обитателю — от копытных до муравьёв», — говорят инспекторы.

Ранее Башинформ сообщил о том, что в природный парк «Мурадымовское ущелье» планируется завезти из Беларуси еще девять зубров.