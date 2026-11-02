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13:53 (UTC+5), 02 Ноября 2026

В Башкирию планируется завезти из Беларуси еще 9 зубров

На оперативном совещании правительства Башкортостана рассказали, как в регионе реализуется проект по разведению зубров беловежской линии.

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Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

Напомним, проект реализуется с 2023 года в природном парке «Мурадымовское ущелье» по поручению руководителя региона Радия Хабирова. Именно тогда в Мурадымовском ущелье была создана необходимая инфраструктура и завезены из Беларуси 18 зубров.

«Всего в республику завезено 24 зубра, актуальная численность — 33, включая пять животных в демонстрационном вольере. Сегодня Башкортостан — единственный регион России, где зубры беловежской линии содержатся в вольных условиях. Наш уникальный опыт уже получил высокую оценку федерального центра. Наша стратегическая цель — к 2030 году обеспечить создание устойчивой группировки зубров, способной к самовоспроизводству, что достигается при численности не менее 50 особей, способных к размножению, — пояснил Нияз Фазылов. — Для мониторинга перемещений вольной группировки две зубрицы оснащены ошейниками с радиомаяками. Это позволяет отследить места стоянок для подвоза минеральной подкормки и визуального наблюдения за животными в естественной среде обитания».

На данный момент в ареале обитания вольной группировки установлены восемь солонцов, оборудованных фотоловушками, организовано шесть подкормочных площадок.

«В 2026 году подтвержденный приплод составил два теленка. После установления устойчивого снежного покрова и возвращения животных на подкормку в карантинный вольер информация о численности будет актуализирована», — добавил министр природопользования и экологии РБ.

Инфраструктура вольерного хозяйства включает: демонстрационный вольер площадью три гектара и два карантинных вольера площадью три гектара. На сегодняшний день рацион питания зубров в демонстрационном вольере включает в себя корнеплоды, зеленый и веточный корма из ивы и черемухи, злаковую подкормку и сено.

Зубр включен в красный список Международного союза охраны природы и природных ресурсов и Красную книгу России со статусом «Находящийся под угрозой исчезновения». 

В 2027 году запланирован завоз в Башкортостан еще девяти зубров из Беларуси. Отметим, работа по разведению зубров в регионе проводится в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».  

Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
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