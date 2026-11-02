В Башкирию планируется завезти из Беларуси еще 9 зубров

Напомним, проект реализуется с 2023 года в природном парке «Мурадымовское ущелье» по поручению руководителя региона Радия Хабирова. Именно тогда в Мурадымовском ущелье была создана необходимая инфраструктура и завезены из Беларуси 18 зубров.
«Всего в республику завезено 24 зубра, актуальная численность — 33, включая пять животных в демонстрационном вольере. Сегодня Башкортостан — единственный регион России, где зубры беловежской линии содержатся в вольных условиях. Наш уникальный опыт уже получил высокую оценку федерального центра. Наша стратегическая цель — к 2030 году обеспечить создание устойчивой группировки зубров, способной к самовоспроизводству, что достигается при численности не менее 50 особей, способных к размножению, — пояснил Нияз Фазылов. — Для мониторинга перемещений вольной группировки две зубрицы оснащены ошейниками с радиомаяками. Это позволяет отследить места стоянок для подвоза минеральной подкормки и визуального наблюдения за животными в естественной среде обитания».
На данный момент в ареале обитания вольной группировки установлены восемь солонцов, оборудованных фотоловушками, организовано шесть подкормочных площадок.
«В 2026 году подтвержденный приплод составил два теленка. После установления устойчивого снежного покрова и возвращения животных на подкормку в карантинный вольер информация о численности будет актуализирована», — добавил министр природопользования и экологии РБ.
Инфраструктура вольерного хозяйства включает: демонстрационный вольер площадью три гектара и два карантинных вольера площадью три гектара. На сегодняшний день рацион питания зубров в демонстрационном вольере включает в себя корнеплоды, зеленый и веточный корма из ивы и черемухи, злаковую подкормку и сено.
Зубр включен в красный список Международного союза охраны природы и природных ресурсов и Красную книгу России со статусом «Находящийся под угрозой исчезновения».
В 2027 году запланирован завоз в Башкортостан еще девяти зубров из Беларуси. Отметим, работа по разведению зубров в регионе проводится в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.