В Благовещенске подростки сломали малые архитектурные формы в сквере «Якоря» и на улице Советской. Глава районной администрации Анна Карабанова сообщила, что двое родителей уже возмещают ущерб, нанесенный их детьми-вандалами.

В городе установлено более ста камер, которые помогли найти нескольких нарушителей в этом сезоне, отметила глава района.

Кроме того, неизвестные устроили погром в городском парке имени Киселёва. В общественном туалете они сломали раковины, сушилку для рук, дозатор для жидкого мыла и новую скамейку, которая была установлена три месяца назад. Также атаке вандалов подверглись малые архитектурные формы и топиарии, стоимость которых достигает 120 тысяч рублей.

Ранее в Уфе восстановили разбитую вандалами остановку.