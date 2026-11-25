В Благовещенске подростки сломали малые архитектурные формы в сквере «Якоря» и на улице Советской. Глава районной администрации Анна Карабанова сообщила, что двое родителей уже возмещают ущерб, нанесенный их детьми-вандалами.
В городе установлено более ста камер, которые помогли найти нескольких нарушителей в этом сезоне, отметила глава района.
Кроме того, неизвестные устроили погром в городском парке имени Киселёва. В общественном туалете они сломали раковины, сушилку для рук, дозатор для жидкого мыла и новую скамейку, которая была установлена три месяца назад. Также атаке вандалов подверглись малые архитектурные формы и топиарии, стоимость которых достигает 120 тысяч рублей.
Ранее в Уфе восстановили разбитую вандалами остановку.
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