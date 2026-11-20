Как информировал ранее Башинформ, на остановке общественного транспорта «Мелькомбинат» неизвестные повредили конструкцию — разбили все стекла.
В пресс-службе мэрии города сообщили, что бригада МБУ «СУРСИС» оперативно выехала на место и восстановила остановку. Сегодня она снова выглядит аккуратно и готова встречать пассажиров.
«Давайте беречь то, что окружает нас: остановки, скамейки, урны, дорожные знаки. Ведь всё это создаётся для нашего комфорта и безопасности», — обратились к гражданам в ведомстве.
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