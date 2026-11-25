28 ноября участникам расскажут, какую роль шежере играло в жизни народа, как читать старинные документы на арабской графике и восстанавливать историю семьи с помощью ревизских сказок XVIII–XIX веков.

Как рассказали «Башинформу» в пресс-службе музея, в программу вошли три лекции кандидатов исторических наук: Гульсасак Буляковой — «Шежере: больше чем родословная. История, право и память башкирского народа»; Ахата Салихова — «Тайнопись предков: как читать семейную историю между строк арабской вязи»; Ильнура Булякова — «Генеалогический конструктор: как по данным ревизий воссоздать историю семьи».

Внимание на лекции уделят и практической части. Слушатели ознакомятся с алгоритмом поиска сведений о предках в архивных источниках и получат рекомендации по составлению собственной родословной. Посетители также смогут принести семейные документы и старинные записи, чтобы попробовать разобрать их вместе со специалистами.

Вход свободный, необходима предварительная запись по телефону: +7 (917) 487-53-76. Визит-центр «Тура-хан» расположен в Чишминском районе Башкортостана, в деревне Верхние Термы.

Ранее мы сообщали, что в визит-центре «Тура-хан» Евразийского музея кочевых цивилизаций установили миниатюрную юрту, которую посетители смогут не только рассмотреть, но и собрать своими руками.