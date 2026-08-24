В визит-центре «Тура-хан» появился новый арт-объект

Экспонат выполнен в масштабе 1:33 и размещён на круглом столе диаметром около двух метров. В миниатюре сохранены основные элементы традиционной юрты: деревянный каркас, кровля и войлочное покрытие.

На столе представлена инструкция из шести шагов на русском, башкирском и английском языках. Следуя ей, посетители смогут установить дверь, соединить части каркаса, собрать кровлю и накрыть юрту войлоком. Все необходимые детали хранятся в специальных полках под столом.

«Полноразмерная юрта достаточно тяжёлая, поэтому её постоянная сборка и разборка требуют времени и усилий. Миниатюрный формат позволяет показать весь процесс быстро и наглядно, а главное — дать каждому возможность принять в нём участие. Посетители смогут узнать названия деталей, понять их назначение и увидеть, как из отдельных элементов складывается единая конструкция», — рассказали представители Евразийского музея кочевых цивилизаций.

Миниатюрная юрта стала одновременно учебным конструктором и самостоятельным арт-объектом. Она дополнила современное пространство визит-центра.

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