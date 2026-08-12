Археологи Башкирии помогают сохранить наследие Манаса

В состав международной команды из Башкортостана вошли цифровые археологи — сотрудники Евразийского музея кочевых цивилизаций Рамиль Насретдинов и Роман Габитов, за плечами которых уже есть опыт работы в Кыргызстане и Азербайджане. Работали археологи в Таласской области на территории мемориального комплекса «Манас Ордо», а также изучали городища Таласской долины, служившие ремесленными и металлургическими центрами.

Как пояснил «Башинформу» участник экспедиции, директор Евразийского музея кочевых цивилизаций Рамиль Насретдинов, основная задача башкирских археологов заключалась в оцифровке объектов древней живописи — петроглифов, оленных камней, а также каменных изваяний. В рамках сотрудничества с Государственным Эрмитажем была продолжена работа по оцифровке крупных городских центров. Итогом работ должен стать каталог цифровых образов памятников археологии Кыргызстана.

— Помощь в оцифровке кыргызским коллегам необходима. Отмечается факт деградации живописи под влиянием различных факторов. Ещё год-два, и они будут безвозвратно утрачены для науки. Наши методы позволят не только сохранить, но и выявить новые детали, которые ранее не были заметны человеческому глазу. Международное сотрудничество — это не только опыт, но и новый взгляд на культуру кочевников, поскольку в наскальном искусстве отражается особый духовный мир кочевников, который иногда сложно проследить по данным археологических раскопок. Важно то, что мы делимся технологией и опытом с кыргызскими коллегами, – отметил Рамиль Ринатович и добавил, что образы и композиции наскальной живописи лягут в основу научной концепции Евразийского музея кочевых цивилизаций, а также станут визуальной основой для экспозиции и оформления музея.

Комплекс «Манас Ордо» и мавзолей Тура-хана объединяет время их создания — оба возведены в XIV веке. «Манас Ордо» — национальный мемориальный комплекс в Кыргызстане, посвящённый герою эпоса «Манас». Расположен у подножия горы Кароол-Чоку, рядом с селом Таш-Арык. В центре комплекса — мавзолей (кумбез) XIV века, который народная память связала с именем Манаса. По легенде, его возвела жена Манаса Каныкей, а на фасаде указала имя другой женщины, чтобы защитить могилу от грабителей. Археологи подтвердили, что внутри покоится мужчина. На территории также есть наскальные рисунки, каменные изваяния, древние погребения и рунические камни. Комплекс существует с советских времён, а с 2024 года здесь идёт масштабная реконструкция: планируется создать современное культурное пространство, способное принимать до 10 тысяч посетителей в день.

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