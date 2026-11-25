Сегодня в республике пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами до умеренных, в отдельных районах гололед, ледяной дождь, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный, ночью по югу порывы до сильно. Температура воздуха днем -1, +4°.
В четверг, 26 ноября, в регионе прогнозируется небольшой мокрый снег, переходящий в снег, местами до умеренного, ночью по юго-востоку до сильного. В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежный накат, гололедица, по юго-востоку снежные заносы. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью и днем 0, -5°.
В пятницу, 27 ноября, ожидается небольшой снег, местами до умеренного, в отдельных районах метель, на дорогах гололедица, местами снежные заносы. Ветер западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью - 2, -7°, днем 0, -5°.
Как ранее сообщил Башинформ, на Нугушском водохранилище закрыли маршрут для маломерных судов.
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