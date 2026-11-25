На территории Башкирии объявлен режим «Беспилотная опасность». В международном аэропорту «Уфа» введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил председатель госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Спасатели советуют:

держитесь подальше от окон — осколки стекла могут быть опасны при взрыве;

не выходите на улицу без необходимости;

не подходите к обломкам БПЛА, сообщите о происшествии по номеру 112;

следите за сообщениями в официальных источниках.

Как вести себя при атаке БПЛА, можно узнать здесь.