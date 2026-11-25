В Башкирии с начала 2026 года досрочная страховая пенсия была назначена 2489 матерям региона, сообщили в отделении Социального фонда России по республике.
Подавляющее большинство получательниц — 1766 женщин воспитали троих детей. По закону они выходят на заслуженный отдых в 57 лет. Еще 331 женщина, родившая и воспитавшая четверых детей, оформила пенсию в 56 лет. Досрочно выйти на отдых в 50 лет смогли 392 матери, имеющие пятерых и более детей.
Для реализации права на льготу женщине необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и накопить 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), уточнили в ведомстве. В стаж помимо периодов официальной работы включаются и социально значимые периоды — например, отпуск по уходу за ребенком до полутора лет.
С начала этого года правила учета этих периодов стали более гибкими. Теперь в стаж засчитывается уход за всеми детьми без ограничений, тогда как ранее учитывался присмотр максимум за четырьмя детьми. Кроме того, за время ухода начисляются пенсионные коэффициенты: 2,7 — за первого ребенка, 5,4 — за второго, по 8,1 — за третьего и каждого последующего.
Воспользоваться правом на досрочную пенсию могут и усыновители. Для этого необходимо официально усыновить троих и более детей и воспитать их до восьмилетнего возраста. Если родительские права на любого из детей будут отменены судом, право на льготу в отношении этого ребенка теряется.
Изменения коснулись и тех, кто уже находился на пенсионном обеспечении. Отделение СФР по Башкортостану произвело автоматический перерасчет выплат более чем 23 тысячам пенсионеров, воспитавших пять и более детей. Корректировка коснулась получателей страховой пенсии по старости и по инвалидности.
Получить консультацию специалистов можно по телефону единого контакт-центра: 8–800–100–00–01.
Ранее сообщалось: 45 тысяч жителей Башкирии обратились в Соцфонд для подготовки к пенсии.
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