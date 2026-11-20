В этом году свыше 45 тысяч жителей республики обратились в региональное отделение СФР для корректировки данных на своих лицевых счетах, сообщили в ведомстве. Специалисты уже скорректировали сведения более чем 24 тысячам граждан — их данные готовы для назначения пенсии в ближайшие два года.

В рамках заблаговременной работы сотрудники фонда анализируют документы, направляют запросы в архивы и предприятия для дополнения недостающих сведений.

Жителям рекомендуется обращаться за два года до выхода на пенсию, но не позднее чем за два месяца, чтобы успеть проверить и дополнить индивидуальный лицевой счет. Отделение СФР направляет приглашения для проверки данных, но жители могут прийти на прием самостоятельно, не дожидаясь уведомления. Необходимо будет представить трудовую книжку, военный билет, документы об образовании и другие.

Ранее сообщалось: более 3 тысяч многодетных мам в Башкирии вышли на пенсию досрочно.