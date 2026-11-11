Более 3 тысяч многодетных мам в Башкирии вышли на пенсию досрочно

Более 3 тысяч многодетных мам Башкирии вышли на пенсию раньше общеустановленного пенсионного возраста. Данные за 10 месяцев 2026 года сообщили в отделении Социального фонда России по РБ.
В ведомстве уточнили, льготный выход на пенсию могут оформить женщины:
— с тремя детьми — в 57 лет;
— с четырьмя детьми — в 56 лет;
— с пятью и более детьми — в 50 лет.
Но есть важные условия. Нужно воспитать детей до их 8-летия. Например, если в семье трое детей, но младшему только 6 лет, мама может обратиться за досрочной пенсией через 2 года. Также необходимо иметь страховой стаж не менее 15 лет и величину индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) не менее 30.
С 1 января 2026 года в страховом стаже родителей учитываются периоды отпуска по уходу до полутора лет за всеми детьми без ограничения.
Напомним, что Соцфонд оказывает широкую поддержку гражданам, воспитывающим детей, в том числе в рамках профильного нацпроекта «Семья». А благодаря цифровизации уточнить свой пенсионный стаж и другие важные моменты можно на Госуслугах.
Ранее сообщалось, что в России появится дорожный знак для многодетных семей.
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