В России появится дорожный знак для многодетных семей

Минтранс России презентовал на международном фестивале молодежи новый знак парковки для многодетных семей.

«В июле мы спросили вас, наших подписчиков, каким должен быть новый дорожный знак, и предложили выбрать один из семи дизайнов. В опросе приняли участие почти 4 тысячи человек. Наибольшее количество голосов (46%) набрал первый вариант. Именно его сейчас можно увидеть в центральной зоне экспозиции минтранса на фестивале. Знак представил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко первый замминистра транспорта Константин Пашков», — говорится в сообщении министерства.

Сейчас минтранс РФ работает над корректировкой Правил дорожного движения. Следующим этапом внесут необходимые изменения в соответствующий ГОСТ. После этого новый дорожный знак сможет появиться на российских улицах и стать частью большого проекта по созданию комфортной и семейно-ориентированной городской среды.

О том, как выгодно парковаться болельщикам «Салавата Юлаева» около «Уфа-Арены», читайте здесь.