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17:20 (UTC+5), 16 Сентября 2026

В России появится дорожный знак для многодетных семей

Он выполнен в виде синего квадрата с белой буквой «P». В его правом нижнем углу находится стилизованное изображение семьи с тремя детьми.

Фото: минтранс РФ | канал в Макс
Галина Бахшиева
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Минтранс России презентовал на международном фестивале молодежи новый знак парковки для многодетных семей.

«В июле мы спросили вас, наших подписчиков, каким должен быть новый дорожный знак, и предложили выбрать один из семи дизайнов. В опросе приняли участие почти 4 тысячи человек. Наибольшее количество голосов (46%) набрал первый вариант. Именно его сейчас можно увидеть в центральной зоне экспозиции минтранса на фестивале. Знак представил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко первый замминистра транспорта Константин Пашков», — говорится в сообщении министерства.

Сейчас минтранс РФ работает над корректировкой Правил дорожного движения. Следующим этапом внесут необходимые изменения в соответствующий ГОСТ. После этого новый дорожный знак сможет появиться на российских улицах и стать частью большого проекта по созданию комфортной и семейно-ориентированной городской среды.

О том, как выгодно парковаться болельщикам «Салавата Юлаева» около «Уфа-Арены», читайте здесь

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