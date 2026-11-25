В столичном аэропорту на фоне режима беспилотной опасности задержали десяток рейсов.

Так, судя по данным онлайн-табло, по расписанию не вылетели пять рейсов в Москву, два – в Новый Уренгой, по одному в Сургут, Шарм-Эль-Шейх, Сочи, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Также задерживается прилет бортов из Казани, Москвы, Сочи, Норильска, Сургута, Нового Уренгоя и Надыма.