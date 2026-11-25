В интервью 1obl.ru девушка рассказала, что в общежитии старается готовить один-два раза в неделю, но так, чтобы еды хватало надолго: обычно это основное блюдо и что-нибудь из выпечки. По признанию Марины, она очень любит мясо: делает отбивные, запекает и жарит курицу, говядину и свинину, освоила подливки со сливками и томатной пастой. На гарнир предпочитает макароны, картошку, а в последнее время — фунчозу.
При этом на общей кухне поначалу было некомфортно: мешал страх, что кто-то увидит неудачу и раскритикует. Уверенность пришла после похвал соседей, которых девушка угощала шарлоткой и синнабонами. Продуктами Марину снабжают родители — передают мясо, домашние овощи и фрукты, поэтому готовка выходит дешевле покупной еды. Дома она кормит родителей и молодого человека, а подруга особенно любит её колечки из яблок в слоёном тесте.
Студентам, которые только учатся самостоятельной жизни, Марина советует не бояться экспериментов и осуждения на кухне: главное — желание развиваться, ведь первые кулинарные навыки станут основой взрослой жизни.
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