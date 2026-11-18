Глава республики Радий Хабиров лично поздравил команду и выразил благодарность всем, кто был задействован в этой работе. Отдельно он отметил вклад контролирующих органов и муниципалитетов. По его словам, победа стала результатом системной и упорной работы всей команды.

«Поздравляю. Хорошая работа. Вы — молодцы. Тут вся команда работала, все муниципалитеты. Я очень хорошо помню, как мы начинали эту работу. Особые слова благодарности нашим контролёрам школьного питания, вы внесли огромный вклад. Потому что мы очень много контрольных мероприятий проводили, и вот пришли к лучшему школьному питанию в Российской Федерации. Когда мне сообщили эту новость, меня это очень сильно обрадовало. Есть чем гордиться! Когда что-то делаешь постоянно, системно, упорно, то всё получается. Спасибо большое!» — поблагодарил Радий Хабиров.

О важности и нюансах большой командной работы на всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая»-2026 читайте в интервью «Башинформа» с председателем Ассоциации операторов социального питания Башкортостана Энже Ахмадуллиной.

— Энже Ревилевна, победа Башкортостана на всероссийском уровне — результат системной работы или эффект сильной локальной команды?

— И то, и другое, но фундамент — именно системная работа, она в республике планомерно ведется министерством просвещения, министерством торговли и услуг, правительством региона и операторами питания уже не первый год. Сильные команды школ — это вершина, а под ней стоит вся пирамида: единые стандарты питания, контроль качества, обучение персонала, выстраивание обратной связи с родителями. Если бы опирались только на локальные команды школ, Гран-при за комплексную оценку всей системы мы бы не получили — жюри оценивало не отдельные блюда, а всю организацию школьного питания и работу с родительской общественностью.

— Расскажите о роли Ассоциации операторов социального питания РБ? Что конкретно делали для подготовки участников?

— Ассоциация выполняла экспертную роль, так сказать, роль методического центра: анализировали критерии конкурса, провели внутренний отбор школ-претендентов, отрабатывали на наших площадках приготовление конкурсных блюд. С командами школ-участников федерального этапа от республики мы работали предметно: разбирали меню, санитарные регламенты, готовили стратегию развития. По сути, мы перевели накопленный опыт республики на язык конкурсных требований.

В двух школах, представляющих регион в финальном этапе всероссийского конкурса, организаторами питания являются члены Ассоциации операторов школьного питания Башкортостана — это ООО «Опторг» (школа № 8, Белорецк) и ООО «Фанол (школа-интернат № 28, Уфа).

— Как в Башкортостане выстраивают баланс между «полезно» и «вкусно»?

— Главный принцип — не выбирать между пользой и вкусом, а работать с технологией. Полезное блюдо становится вкусным, когда соблюдены три условия: качественное сырье, продуманная рецептура и правильная технология приготовления. Мы работаем с современными технологиями, меняем способы обработки, работаем с подачей блюд. Активно используем обратную связь с родителями и обучающимися: это анкетирование, а также интерактивный формат «День открытых дверей», когда родители пробуют то же, что едят дети.

— На ваш взгляд, что из опыта Белорецка можно масштабировать?

— Во-первых, это связка «школа + оператор + Ассоциация», где ответственность разделена, но стандарты едины. Второе — работа с детьми. Татьяна Нужина, директор Белорецкой средней школы № 8 имени Героя Российской Федерации Владислава Бочарова реализовала отличную идею. Здесь создан и успешно работает «Школьный парламент». Это орган ученического самоуправления, руководит им «президент», а его помощниками являются «министры». Наряду с «министрами» образования, труда, культуры в этом учебном году введена должность «министра по вопросам питания» — он отвечает за представительство интересов учеников в вопросах организации питания.

Планы по тиражированию есть. Сейчас мы готовим к запуску проект по созданию центров компетенций школьного питания на базе школ-победителей федерального конкурса «Лучшая школьная столовая», который в этом году состоялся в шестой раз.

— Что было самым сложным на всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая»? Как оцениваете конкурентов?

— В конкурсе участвовали школы из 75 регионов, и по-настоящему сильных команд было много. Победу Башкортостана никак нельзя назвать лёгкой. Сложность была в том, что конкурс оценивает не отдельные успехи, а устойчивость всей системы. Нам нужно было показать, что высокие стандарты — это не разовая подготовка к финалу, а ежедневная работа. Наша победа — признание того, что в Башкортостане удалось собрать все элементы в единую, стабильную систему.

— В чем главное преимущество команды Башкортостана?

— Наше главное преимущество — системный подход, который виден в каждой детали. Технологические карты не написаны «под конкурс», они ежедневно используются на пищеблоках. Процессы контроля не имитируются, а реально ведутся. Повара не заучивают ответы, а понимают логику каждого шага. Именно это и отличает устойчивую систему от разовой подготовки.

Кстати, очень важный момент: на федеральном этапе мы выступали не одной школой, а командой республики. Три учреждения представили разные, но одинаково сильные практики. Так, Белорецкая средняя школа № 8 презентовала операционную модель питания в городской школе, выстроенные процессы и обратную связь. Уфимская коррекционная школа‑интернат № 28 — инклюзивные практики. В частности, обучение кулинарии и адаптацию питания для слепых и слабовидящих детей, включая меню, рецептуры со шрифтом Брайля и методические видеоматериалы. Отмечу, этот опыт вызвал большой интерес участников и гостей. Бижбулякская школа № 3 продемонстрировала аграрно‑трудовой компонент: выращивание и использование собственных овощей и ягод, формирование пищевых привычек через труд.

Такое сочетание практик показало, что система школьного питания в Башкортостане — не типовые решения «под копирку», а гибкая, разноплановая модель, адаптированная под разные территории, но при этом единая по качеству и стандартам.

— Насколько важно побратимство школ Белорецка и Анапы с участием Ассоциации операторов соцпитания РБ?

— Главный плюс — продолжительность. Всероссийский конкурс длится несколько дней, а соглашение работает годами, накапливается общий методический багаж. Есть и воспитательный элемент: дети видят, что их школа дружит со школой из другого региона, узнают о её традициях и кухне. Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России, Белорецк и Анапа — части одной страны, города разные по климату, экономике, традициям, но школа везде остаётся тем местом, где дети разных национальностей учатся вместе, узнают друг о друге и учатся уважать общие ценности.

— Какие форматы взаимодействия самые эффективные?

— Партнёрство уже работает по конкретному плану: в рамках соглашения запланированы научно-практические конференции и видеовстречи. То есть это не «декларация о намерениях», а живой график мероприятий, результатами которого смогут воспользоваться обе школы.

Роль Ассоциации в этом — координирующая: мы помогаем превращать договорённости в рабочие мероприятия, а их результаты — в материалы, полезные школам всей республики.

— Какие элементы системы школьного питания в республике вы считаете ключевыми?

— Ключевые элементы системы школьного питания в Башкортостане — это не отдельные процессы, а единый контур качества, который последовательно выстраивается по поручению руководителя региона Радия Хабирова. Во главе — прозрачность и контроль на каждом этапе.

Важнейшее звено — единые стандарты и типовые технологические карты. Они гарантируют, что блюда готовятся одинаково качественно и безопасно — от Уфы до самых отдалённых сёл. Без единых регламентов невозможно обеспечить стабильность, поскольку именно стандарты задают понятные правила для всех операторов и школ. Не менее важна кадровая работа: обучение, наставничество, сопровождение новых сотрудников.

На мой взгляд, также необходима постоянная работа с меню, которое адаптируется под возрастные группы, сезонность и реальные предпочтения детей. При этом адаптация — не про «что вкуснее», а про научно обоснованный рацион: баланс белков, жиров, углеводов, витаминов, учёт физиологических потребностей школьников разных возрастов.

И наконец, обратная связь — это рабочий инструмент донастройки всей системы. Мы анализируем объективные данные: остатки блюд, динамику посещаемости столовой, сезонные предпочтения. Такой подход позволяет не просто «собирать мнения», а принимать управленческие решения.

— Как конкурс и партнерство влияют на кадры?

— Конкурс и партнёрство не решают кадровый дефицит как чисто количественную проблему, но серьезно меняют качество работы с персоналом, повышают престиж профессии. Участие в федеральном конкурсе требует от команды владения целым набором управленческих навыков. Сред них — умение планировать производственный цикл, вести документацию, презентовать процессы и обосновывать решения. В результате даже специалисты из небольших школ получают опыт системного управления, который потом используют ежедневно.

Партнерство дает возможность не просто услышать про «лучшие практики», а увидеть их в действии. Ассоциация операторов социального питания РБ фиксирует эти решения в методических материалах и распространяет по всем школам, чтобы успешный опыт работал на всю систему, а не оставался в одной точке.

— Какие новшества планируете внедрять в ближайшие 1–2 года?

— Мы планируем использовать информационные технологии, в том числе на этапе составления меню, для детей с ограничениями в питании, использовать ИИ-аналитику для последующей корректировки меню под реальные запросы детей.

В ближайших планах — расширить ассортимент блюд в школьных рационах. Будем экспериментировать с современными методами кулинарной обработки, которые помогают сохранить полезные свойства продуктов и сделать блюда более аппетитными, текстурами, подачей блюд.

Еще одно перспективное направление – функциональные продукты питания, которые могут закрывать отдельные потребности растущего организма. Все нововведения обязательно согласуем с медиками и надзорными органами — это наш стандарт: ни одна позиция не попадает в меню без экспертной оценки.

— Планируете ли участвовать в следующих конкурсах, как будет строиться подготовка?

— Да, обязательно. Команда Башкортостана начиная с 2021 года участвует во всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая». За эти шесть лет восемь школ из республики занимали призовые места, а наши повара, участвующие в личном первенстве, регулярно входят в топ-10 лучших поваров школьных столовых России. К слову, в прошлом году в Гатчине (Ленинградская область) первое место в номинации «Лучшая столовая городской школы» заняла средняя школа № 29 из Стерлитамака.

При этом подготовка никогда не останавливается — она многоуровневая. Наряду с этим флагманским конкурсом для школьных поваров проходит еще ряд соревнований профессионального мастерства как на муниципальном и региональном уровнях («Лучший по профессии», «Кладовая рецептов», «Гастромастер», «Профессионалы» и «Абилимпикс» и пр.), так и на федеральном (Chef a la Russ, «Империя вкуса» и т.д.), в которых члены Ассоциации операторов социального питания Башкортостана всегда принимают активное участие, оттачивая свое мастерство. Так что подготовка у нас никогда не прекращается.

— Какие решения из других регионов кажутся вам наиболее перспективными?

— Первый тип решений — ИИ-сервисы на линии раздачи: видеоаналитика превращает очередь самообслуживания в поток данных о фактическом потреблении. Эта тема уже обсуждается на федеральном уровне — как контролировать выбор блюд при свободном меню и как измерять объём несъеденного рациона.

Второй тип — региональные платформы управления питанием. Опыт коллег показывает два эффекта: контроль качества можно централизовать на уровне субъекта, а интеграция питания с электронным журналом школы создаёт единое информационное пространство для всех участников — от управления образования до родителя. Кстати, это решение у нас также реализовано еще несколько лет назад. Задача, которая стоит перед нами — не дублировать чужой опыт, а надстроить его над нашей базой с учетом республиканской специфики.