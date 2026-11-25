Сначала мужчина объяснял долги трудностями в агробизнесе, но затем заявил приставу: «Я просто решил, что не хочу и не буду платить». В ответ судебные приставы заблокировали его счета, запретили продавать имущество и ограничили выезд за границу.

У фермера арестовали грузовой самосвал, УАЗ, земельный участок и пять зданий. Когда на счета предпринимателя начали поступать деньги, они стали автоматически списываться в счет долга.

Из-за отказа платить вовремя к сумме добавился исполнительский сбор — еще 120 тысяч рублей. В итоге под давлением ограничений предприниматель полностью погасил задолженность перед энергетиками, сообщили в республиканской службе судебных приставов.

Ранее в Башкирии закрыли ТЦ из-за 70 нарушений пожарной безопасности.