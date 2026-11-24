В селе Иглино приостановили работу торгового центра «Дуслык». Решение о закрытии вынес суд после прокурорской проверки. Инспекторы выявили более 70 нарушений, которые могли привести к чрезвычайной ситуации. Среди них – неисправная пожарная сигнализация, отсутствие аварийного освещения и технического обслуживания внутреннего водопровода.
Торговый центр откроется только после полного устранения всех нарушений. Исполнение решения суда контролирует ГУФССП по РБ, подчеркнули в ведомстве.
Ранее в Башкирии раскрыли схему коммерческого подкупа.
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