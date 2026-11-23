По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в июле 2024 года директор по капитальному строительству и ремонту одного из городских предприятий предложил своему подчиненному — начальнику департамента капитальных ремонтов — схему с получением денежных средств от подрядчика.
В 2024–2025 годах предприятие заключило договор на кровельные работы и ремонт внутренних помещений зданий и сооружений на сумму свыше 92 млн рублей. По указанию директора начальник департамента потребовал от руководителя одной из коммерческих организаций передать ему 10% от суммы выплаченных денежных средств по договору подряда.
Взятка предназначалась за общее покровительство и выполнение действий, входящих в служебные полномочия вышесказанных должностных лиц. Общая сумма переданных денег составила 6,5 млн рублей.
Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по РБ.
Суд назначил первому фигуранту наказание в виде 8 лет лишения свободы со штрафом в двукратном размере суммы коммерческого подкупа (13 млн рублей), второму – 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года с аналогичным штрафом. Каждому из них также назначено лишение права заниматься определенной деятельностью на 2 года. Кроме того, суд конфисковал в солидарном порядке 5 млн 50 тыс. рублей – сумму коммерческого подкупа.
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