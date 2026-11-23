По данным объединенной пресс-службы судов РБ, в октябре 2025 года мужчины приехали на озеро в Архангельском районе и увидели, что другие рыбаки достали из водоема их сети. Решив, что это повод для нападения, отец и сын избили потерпевших, чтобы забрать их имущество. Они украли надувную лодку и заставили одного из рыбаков перевести 6 тысяч рублей за «испорченные» сети.
Суд признал их виновными в разбое. Отцу дали 2 года лишения свободы условно (испытательный срок — 3 года). Суд учел, что он ранее не был судим и у него трое несовершеннолетних детей. Сын отправится в колонию общего режима на 2 года. К этому сроку добавили наказание по его старому приговору, а также лишили права управлять транспортом.
Обвинение в вымогательстве суд снял как лишнее. Кроме того, отец и сын должны будут выплатить потерпевшим более 200 тысяч рублей за лодку и моральный вред. Приговор пока не вступил в силу.
Ранее в Башкирии задержали стрелка, несколько раз ранившего подростка.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.