По данным объединенной пресс-службы судов РБ, в октябре 2025 года мужчины приехали на озеро в Архангельском районе и увидели, что другие рыбаки достали из водоема их сети. Решив, что это повод для нападения, отец и сын избили потерпевших, чтобы забрать их имущество. Они украли надувную лодку и заставили одного из рыбаков перевести 6 тысяч рублей за «испорченные» сети.

Суд признал их виновными в разбое. Отцу дали 2 года лишения свободы условно (испытательный срок — 3 года). Суд учел, что он ранее не был судим и у него трое несовершеннолетних детей. Сын отправится в колонию общего режима на 2 года. К этому сроку добавили наказание по его старому приговору, а также лишили права управлять транспортом.

Обвинение в вымогательстве суд снял как лишнее. Кроме того, отец и сын должны будут выплатить потерпевшим более 200 тысяч рублей за лодку и моральный вред. Приговор пока не вступил в силу.

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