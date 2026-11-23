В полицию поступило сообщение о том, что в Белебее из окна многоквартирного жилого дома неизвестный ведёт стрельбу.
Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что 43‑летний мужчина находился в квартире знакомого, где они совместно употребляли спиртные напитки. Во время застолья он обнаружил в помещении пневматический пистолет, подошёл к окну и стал совершать выстрелы в сторону улицы. В итоге он несколько раз попал в подростка, который шёл из магазина домой. Пули угодили в подбородок и левое плечо.
Участковые уполномоченные и оперативные сотрудники задержали стрелявшего. Подростка доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
По данным пресс-службы СУ СКР по РБ, стрелявшему предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия. С задержанным проведены первоначальные следственные действия, осмотрено место происшествия, допрошены очевидцы, назначены медицинская и баллистическая судебные экспертизы. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
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