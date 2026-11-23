В Белебее в результате стрельбы пострадал подросток. В минувшую пятницу в районную больницу обратился ребенок с различными ушибами, в том числе лицевой части. Как сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, по предварительным данным, он пострадал из-за мужчины, который открыл стрельбу из травматического пистолета из окна дома. Госпитализация подростку не понадобилась.

Ранее в Караидельском районе подросток случайно выстрелил в сверстника из травмата.