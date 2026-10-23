В Башкирии подросток случайно выстрелил в сверстника из травмата

По его словам, один из школьников взял дома без спроса травматический пистолет, чтобы показать сверстникам. Из-за неосторожного обращения с оружием произошел случайный выстрел, травму лица получил другой подросток.

Пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь, угрозы здоровью нет.

Случай взяли на особый контроль в комиссии по делам несовершеннолетних.

«Подростки и их семьи поставлены на профилактический учет, с ними работают специалисты, в школе проведены разъяснительные беседы. Хочу еще раз напомнить всем родителям: правила хранения любого оружия, включая травматическое и пневматическое, требуют строжайшей дисциплины. Оружие и боеприпасы должны храниться исключительно в закрытых сейфах, без малейшего доступа детей. Цена родительской беспечности здесь слишком высока. Каждый подобный инцидент находится и будет находиться на персональном контроле КДН и правоохранительных органов. Берегите своих детей и не допускайте халатности», — подчеркнул Урал Кильсенбаев.

Ранее в Башкирии мать похитила собственную дочь.