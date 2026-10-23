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11:36 (UTC+5), 23 Октября 2026

В Башкирии подросток случайно выстрелил в сверстника из травмата

В Караидельском районе произошел тревожный инцидент с участием подростков во внеучебное время. Об этом сообщил первый вице-премьер правительства Башкирии Урал Кильсенбаев.

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Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент
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По его словам, один из школьников взял дома без спроса травматический пистолет, чтобы показать сверстникам. Из-за неосторожного обращения с оружием произошел случайный выстрел, травму лица получил другой подросток.

Пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь, угрозы здоровью нет.

Случай взяли на особый контроль в комиссии по делам несовершеннолетних.

«Подростки и их семьи поставлены на профилактический учет, с ними работают специалисты, в школе проведены разъяснительные беседы. Хочу еще раз напомнить всем родителям: правила хранения любого оружия, включая травматическое и пневматическое, требуют строжайшей дисциплины. Оружие и боеприпасы должны храниться исключительно в закрытых сейфах, без малейшего доступа детей. Цена родительской беспечности здесь слишком высока. Каждый подобный инцидент находится и будет находиться на персональном контроле КДН и правоохранительных органов. Берегите своих детей и не допускайте халатности», — подчеркнул Урал Кильсенбаев.

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