В Башкирии подросток случайно выстрелил в сверстника из травмата

По его словам, один из школьников взял дома без спроса травматический пистолет, чтобы показать сверстникам. Из-за неосторожного обращения с оружием произошел случайный выстрел, травму лица получил другой подросток.
Пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь, угрозы здоровью нет.
Случай взяли на особый контроль в комиссии по делам несовершеннолетних.
«Подростки и их семьи поставлены на профилактический учет, с ними работают специалисты, в школе проведены разъяснительные беседы. Хочу еще раз напомнить всем родителям: правила хранения любого оружия, включая травматическое и пневматическое, требуют строжайшей дисциплины. Оружие и боеприпасы должны храниться исключительно в закрытых сейфах, без малейшего доступа детей. Цена родительской беспечности здесь слишком высока. Каждый подобный инцидент находится и будет находиться на персональном контроле КДН и правоохранительных органов. Берегите своих детей и не допускайте халатности», — подчеркнул Урал Кильсенбаев.
Ранее в Башкирии мать похитила собственную дочь.
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