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11:04 (UTC+5), 23 Октября 2026

В Башкирии мать похитила собственную дочь

Женщину и ее сообщника заключили под стражу.

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Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент
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43-летней женщине и 32-летнему иностранному гражданину предъявили обвинение в похищении человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по РБ, женщина вступила в сговор со знакомым своей 18-летней дочери, намереваясь добиться от нее согласия на совместное расходование страховых выплат, полученных в связи с гибелью отца при участии в СВО. Матери девушки эти выплаты не полагались, поскольку брак с погибшим был расторгнут.

Вечером 15 октября в парке культуры и отдыха в Стерлитамаке обвиняемые, применяя насилие, против воли девушки поместили ее в автомобиль и вывезли в частный дом в Федоровском районе, где удерживали. Впоследствии потерпевшей удалось найти телефон и обратиться в правоохранительные органы, после чего она была освобождена сотрудниками полиции, а фигуранты задержаны. По ходатайству следователя суд заключил обоих под стражу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее уфимку наказали за распространение интимных фото ее супруга.

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