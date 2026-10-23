Уфимку наказали за распространение интимных фото ее супруга

Кировский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летней местной жительницы по статьям «нарушение неприкосновенности частной жизни» и «незаконное распространение порнографических материалов с использованием сети „интернет“».

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, подсудимая нашла в телефоне своего супруга интимную фотографию и видеозапись с ним и бывшей возлюбленной. В марте 2025 года она из-за ревности, используя аккаунт мужчины в соцсети, отправила материалы его контактам.

Суд назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период со штрафом 50 тыс. рублей.

Ранее в Башкирии руководители фирмы дали чиновнику взятку за нужный документ.