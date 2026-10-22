В Башкирии руководители фирмы дали чиновнику взятку за нужный документ

Как сообщает пресс-служба Следкома республики, в июле 2024 года коммерческий директор строительной компании через своего знакомого передал взятку в размере 350 тысяч рублей сотруднику Госкомитета республики по жилищному и строительному надзору за выдачу заключения о соответствии возводимой котельной проектной документации. После получения денежных средств документ был выдан.

Суд назначил взяткодателю штраф в размере 2 млн рублей, а также конфисковал в доход государства сумму взятки, посреднику назначен штраф в размере 1,5 млн рублей.

Уголовные дела в отношении руководителя и 14 бывших сотрудников Госкомитета республики по жилищному и строительному надзору о получении взяток в составе организованной группы, а также в отношении 14 взяткодателей и посредников рассматриваются в суде. В отношении 6 лиц вынесен обвинительный приговор.

Ранее мы сообщали, что в Уфе известную медицинскую компанию оштрафовали за взятку в 800 тысяч.