В Уфе известную медицинскую компанию оштрафовали за взятку в 800 тысяч

По данным объединенной пресс-службы судов РБ, общество осуществляло строительство производственно-складского корпуса. При проведении государственного строительного надзора были выявлены нарушения строительных и противопожарных норм, препятствующие выдаче заключения о соответствии.

Представитель общества сообщил генеральному директору о требовании должностного лица передать взятку в размере 800 тысяч рублей за несоставление протокола об административном правонарушении и выдачу заключения о соответствии. Генеральный директор согласился, впоследствии деньги через посредника были переданы представителю общества, который передал их должностному лицу.

Юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей. Постановление суда еще не вступило в законную силу.

Ранее в школах Башкирии из-за тревожных сообщений начались эвакуации.