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14:44 (UTC+5), 21 Октября 2026

В Уфе известную медицинскую компанию оштрафовали за взятку в 800 тысяч

Исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка № 8 по Кировскому району Уфы рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении ООО «Меги». Компанию признали виновной в незаконной передаче денег должностному лицу.

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Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент
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По данным объединенной пресс-службы судов РБ, общество осуществляло строительство производственно-складского корпуса. При проведении государственного строительного надзора были выявлены нарушения строительных и противопожарных норм, препятствующие выдаче заключения о соответствии.

Представитель общества сообщил генеральному директору о требовании должностного лица передать взятку в размере 800 тысяч рублей за несоставление протокола об административном правонарушении и выдачу заключения о соответствии. Генеральный директор согласился, впоследствии деньги через посредника были переданы представителю общества, который передал их должностному лицу.

Юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей. Постановление суда еще не вступило в законную силу.

Ранее в школах Башкирии из-за тревожных сообщений начались эвакуации.

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