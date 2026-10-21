В школах Башкирии из-за тревожных сообщений начались эвакуации

В соцсетях сегодня днем появились сообщения о том, что из учебных заведений стали выводить детей и сотрудников. В частности, речь идет о школе № 157 имени Героя Советского Союза С. Х. Суфьянова в Инорсе и центре образования № 10 им. А.И. Хохлова в Ленинском районе Уфы.
Как пояснил «Башинформу» собственный источник, по предварительным данным, на электронные почты учебных заведений республики поступили тревожные сообщения. В таких случаях школы действуют по регламенту.
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