В Башкирии поймали нетрезвого водителя, который пытался скрыться от ДПС

По данным пресс-службы МВД по РБ, полицейские попытались остановить иномарку для проверки, но мужчина проигнорировал их требование, нажал на газ и попытался скрыться. Инспекторы начали преследование. Не доехав до улицы Вокзальной, водитель бросил машину и побежал пешком, но скрыться ему не удалось.

Проверка показала, что в выдыхаемом воздухе мужчины содержится 0,631 мг/л алкоголя. На водителя составили административный протокол, а его автомобиль отправили на штрафстоянку.

В ведомстве напомнили, что вождение в нетрезвом виде создает угрозу жизни и здоровью людей, а попытка скрыться от полиции не поможет избежать ответственности.

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