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10:10 (UTC+5), 21 Октября 2026

В Башкирии 17-летний подросток за ночь угнал два автомобиля

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стоп-кадр видео ГИБДД по РБ
Фото: стоп-кадр видео | ГИБДД по РБ
Гульфия Акулова
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В Стерлитамаке 17-летний подросток за одну ночь угнал два автомобиля у 41-летнего жителя города.

Как сообщили в республиканской госавтоинспекции, в ночь на 17 октября, возвращаясь домой, молодой человек заметил в Стерлитамаке на улице Степной открытый гараж с двумя иномарками. В «Ниссан Альмера» он обнаружил торчащий в замке зажигания ключ. Угонщик выкатил машину на дорогу и помчался в сторону деревни Яшерганово, но не справился с управлением и врезался в столб. Бросив разбитую иномарку, он вернулся на ту же улицу, завел под окнами владельца второй автомобиль «Рено Дастер» и скрылся.

На трассе «Уфа – Оренбург» угнанный внедорожник задержали инспекторы ДПС. Полицейские установили личность злоумышленника. Парень уже несколько лет состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Угнанные автомобили вернули законному владельцу.

В отношении подростка возбуждено два уголовных дела. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее в Стерлитамаке задержали 18-летнего подозреваемого в хранении наркотиков.

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