В сериале Аскар сыграл фуникулерщика Сережу — ловеласа, который из раза в раз придумывает новый способ «подкатить» к новой девушке. Актёр признается, что его с героем объединяет лишь то, что он неравнодушно дышит к противоположному полу, но в жизни он намного мудрее и разборчивее в выборе спутницы жизни. В беседе с журналистом «Башинформа» Аскар рассказал о новом проекте, своем герое и о любимых местах отдыха в Уфе.

— Расскажите, как проходили съемки в сериале?

— Невероятно насыщенно и весело, учитывая то, что две-три недели мы снимали в Карачаево-Черкесии, в Архызе. Безумно красивая природа, снежные горы, вкусная еда, замечательные люди. Наверное, это был один из самых запоминающихся съемочных процессов в моей жизни. Не менее насыщенными были съемки в фильме «Бременские музыканты», потому что часть процесса тоже проходила на Кавказе. Но тогда мы снимали летом. Если говорить про роль, то у меня было много комедийных персонажей, но обаятельного ловеласа-дурачка сыграл впервые.

— Как вам роль работника горнолыжного курорта?

— Мой персонаж практически не работает. В каждой серии он, отлынивая от работы, подкатывает к новой девушке и каждый раз придумывает новый способ, как это сделать. То у него неизлечимая болезнь — давит на жалость, то он якобы отец-одиночка. И каждый раз он терпит неудачу в попытке завоевать девушку. Мне, кстати, довольно часто приходится примерять нестандартные роли — такой у меня типаж. Это можно заметить по моей фильмографии.

— Вашего героя зовут Сережа. Находите ли вы что-то общее между ним и собой?

— Думаю, я, как и он, неравнодушен к противоположному полу. Но хочется верить, что я все же мудрее своего персонажа и более разборчив, наверное, не так «распыляюсь».

— Вы родом из Уфы, назовите свои самые любимые места для прогулок.

— Не первый раз мне задают вопрос про родной город и любимые места. Отвечу, как и раньше: приезжаю в Уфу хотя бы раз в полгода, очень люблю гулять по саду имени Матросова, как привык его называть, саду имени Аксакова, парку Салавата Юлаева, парку имени Якутова и Арт-Квадрату.

Ранее уроженец Уфы и выпускник школы-студии МХАТ Аскар Нигамедзянов в эксклюзивном интервью рассказал агентству «Башинформ», как часто он бывает на малой родине и почему не бросил идею окончить театральный вуз после трех неудачных попыток поступления.