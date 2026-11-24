В ночь с 25 на 26 ноября Уран вступит в противостояние с Солнцем, сообщили в Уфимском городском планетарии. Это лучший период для наблюдения за планетой, потому что она видна всю ночь и имеет наибольший видимый диаметр и яркость. Но даже в противостоянии Уран незначительно увеличивает свою яркость – до +5,6 звездной величины. Поэтому видеть его невооружённым глазом практически нереально, только как очень слабую звездочку на загородном и очень темном, ясном, безлунном небе. В любительский телескоп планета видна как крошечный бледно-голубой диск без каких-либо деталей, пояснили специалисты.
25 ноября Уран восходит вечером на востоке в 16.47 по уфимскому времени. На максимальную высоту над горизонтом в 56 градусов он поднимается в час ночи. Заходит утром в 9.19. Виден он в созвездии Тельца.
Ранее «Башинформ» писал о том , что вечером 24 ноября жители Башкирии смогут увидеть суперполнолуние.
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