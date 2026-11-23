«Луна будет выглядеть ярче и немного больше, чем в другие полнолуния. Все потому, что этой ночью Луна будет находиться ближе к Земле, чем в другие полнолуния — вблизи перигея, ближайшей к Земле точке на её орбите. Перигей, на расстоянии 359 346 км от Земли, Луна пройдет 25 ноября в 20:59», — пояснили в Уфимском планетарии.

Такие полнолуния, в которые Луна находится вблизи перигея, сейчас все чаще называют суперполнолуниями. Это не астрономический термин. Во время суперполнолуния Луна становится примерно на 7% больше и на 16% ярче, чем обычная полная Луна. Но разница это небольшая, так что вполне возможно, что заметят ее далеко не все.

«Момент полнолуния наступит 24 ноября в 19:53 по уфимскому времени, но такой яркой и полной Луна будет выглядеть всю ночь. 24 ноября Луна появится над горизонтом в Уфе на северо-востоке в 16:05 по уфимскому времени – за час до захода Солнца, когда ещё будет светло — Солнце зайдет в 17:02. Луна будет находиться в созвездии Тельца», — добавили в Уфимском планетарии.