В госкомитете РБ по ЧС сообщили, что в отдельных районах республики на дорогах ожидается гололед, ледяной дождь, на дорогах снежный накат, гололедица.

«В таких условиях даже опытным водителям важно быть предельно внимательными: соблюдать безопасную скорость, держать дистанцию, избегать резких маневров и заранее проверять автомобиль перед поездкой», — предупредили спасатели.

По данным Башгидромета, 25 ноября на территории республики ночью ожидается облачная погода. Ветер южный, юго-восточный 9-14 м/с, ночью по югу порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью составит 0, -5°, днем -1, +4°. На отдельных участках дорог ухудшение видимости в тумане и осадках до 500-1000 м.



В Уфе прогнозируется облачная погода. Осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, ночью и утром на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -1, -3°, днем +2, +4°.