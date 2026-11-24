Как рассказал юрист Евгений Фурин в беседе с URA.RU, закон приравнивает незаконную рубку хвойных деревьев к серьезному правонарушению. Так, за самовольную вырубку без разрешения предусмотрен административный штраф до 4 тысяч рублей (ст. 8.28 КоАП РФ). Если же дерево срублено в лесопарковой зоне, сумма взыскания возрастает до 5 тысяч рублей, а само дерево и орудие рубки конфискуют.

Однако если ущерб лесному фонду оценят дороже 5 тысяч рублей, наступает уголовная ответственность. Наказание может варьироваться от штрафа (до 500 тысяч рублей) до лишения свободы сроком до двух лет. Эксперт подчеркивает: достаточно одной ели, чтобы стать фигурантом уголовного дела, так как ущерб рассчитывается не по рыночной стоимости, а по государственной методике.

Легально добыть новогоднее дерево можно двумя способами. Первый — обратиться в региональное министерство лесного хозяйства или лесничество для оформления договора купли-продажи лесных насаждений. Второй — срубить ель на собственном земельном участке (например, на даче), если он не расположен на особо охраняемой природной территории и не попадает под местные запреты. При этом рубить деревья за забором участка или на территории многоквартирных домов строго запрещено.

Ранее в лесах Башкирии усилили контроль за вырубкой новогодних ёлок.