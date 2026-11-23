С 23 ноября по 10 января в Башкирии усилят контроль за вырубкой новогодних елей, предупреждает минлесхоз. Лесные инспекторы совместно с сотрудниками полиции переходят на усиленный режим работы. В местах вероятных незаконных вырубок организовали круглосуточное патрулирование, в том числе с применением беспилотников. На трассах и выездах из лесных массивов развернули стационарные и передвижные посты для проверки сопроводительных документов при перевозке хвойных деревьев. Также запланированы регулярные рейды по точкам розничной торговли и ёлочным базарам.

В ведомстве напомнили, что за незаконную рубку грозят штрафы: для граждан - от 3000 до 4000 рублей, для должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей, для юридических лиц - от 200 000 до 300 000 рублей. При рубке с применением механизмов и автотранспорта штрафы существенно возрастают, а орудия рубки и срубленные деревья подлежат конфискации.

Кроме того, нарушитель обязан в полном объеме возместить ущерб, причиненный лесному фонду. При этом в предновогодний период ставки расчета ущерба за хвойные породы удваиваются, поэтому сруб даже одного дерева нередко образует состав уголовного преступления. Дело заводят, если ущерб превышает пять тысяч рублей. Максимальное наказание составляет до семи лет лишения свободы.

О фактах незаконной заготовки или перевозки хвойных деревьев жителей республики просят сообщать в региональную диспетчерскую службу министерства лесного хозяйства РБ: 8 (347) 218-14-14.

Операция «Ель» организована министерством лесного хозяйства региона в поддержку целей федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

Ранее «Башинформ» писал о том, что лесопромышленные предприятия Дюртюлинского и Калтасинского районов отгрузили 2500 новогодних деревьев в Воронежскую, Липецкую, Московскую, Ростовскую области и Татарстан.