Новогодние ели из Башкирии пользуются спросом в других регионах

Управление Россельхознадзора проконтролировало очередную партию рождественских деревьев, отгруженных из Башкирии в другие регионы России.
Лесопромышленные предприятия Дюртюлинского и Калтасинского районов отгрузили 2500 новогодних деревьев в Воронежскую, Липецкую, Московскую, Ростовскую области и Татарстан.
Отобранные образцы сосны, пихты и ели прошли энтомологические и гербологические лабораторные исследования в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории.
«По результатам экспертиз опасных организмов в одном из главных атрибутов Нового года и празднования Рождества не выявлено. Рождественские деревья из Башкирии полностью соответствуют требованиям фитосанитарной безопасности ЕАЭС, — подчеркнули в управлении Россельхознадзора по РБ. — Продукция отгружена на внутренний рынок Российской Федерации».
Ранее новогодние ёлки из Башкирии отправились в Липецкую, Оренбургскую, Самарскую области, а также в Северную Осетию-Аланию, сообщал Башинформ.
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