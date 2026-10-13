Башкирия продала в регионы 3 тысячи новогодних елок

Новогодние елки из Башкирии отправились в Липецкую, Оренбургскую, Самарскую области, а также в Северную Осетию-Аланию.
Отобранные образцы сосны, пихты, ели прошли энтомологические и гербологические исследования в полном объеме в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории.
«На основании заключений о карантинном фитосанитарном состоянии выданы карантинные сертификаты. Рождественские деревья отгружены на внутренний рынок Российской Федерации», — добавили в управлении Россельхознадзора по Башкирии.
Ранее сотрудники управления Россельхознадзора по Башкирии проверили первую в этом году партию рождественских деревьев, подготовленных индивидуальным предпринимателем из Калтасинского района для отправки в Самарскую область.
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